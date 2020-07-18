2020/07/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان: إستهداف الخزرجي جرس أنذار لمحيط بغداد القائد العام ينعى آمر لواء أستشهد بنيران قنّاص في الطارمية بغداد – عبد اللطيف الموسوي نعى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادة العمليات المشتركة آمر اللواء 59 العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي الذي استشهد بنيران قناص في منطقة الطارمية […]

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