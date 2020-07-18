2020/07/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن صرف مستحقّات الفلاحين والمزارعين بغداد – الزمان اعلن مصرف الرافدين عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الاموال) واضاف ان (المصرف […]

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