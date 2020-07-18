عطا: ٤ بلديات تشترك في تطوير مدخل بغداد-الحلة

2020/07/18 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن اشتراك ٤ بلديات في تطوير مدخل بغداد الجنوبي باتجاه الحلة.جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمتابعة تنفيذ الحملة اليوم السبت.وذكر بيان لمكتبه، عن" مشاركة بلديات المحمودية واليوسفية واللطيفية والرشيد اشتركت سوية لتنفيذ جهد خدمي واسع شملت حملات تنظيف مستمرة ورفع الانقاض والنفايات وتسوية الاكتاف وتحويلها الى مساحات خضراء فضلا عن الانارة وغيرها من الاعمال الخدمية".واضاف" كما تضمنت الزيارة متابعة المشاريع الخدمية المنفذة في حيي السلام والزهور بناحية اللطيفية ومتابعته المشاريع المنفذة من مد الرصيف الجانبي وتهيئة الطرق الاكساء واعمال رصف المقرنص فضلا عن زراعة اكتاف الطريق".واشار عطا الى ان "الجهد الخدمي سيكون بشكل مضاعف وبامكانات ذاتية".

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