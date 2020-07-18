2020/07/18 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت تقارير صحفية سر غياب الويلزي غاريث بيل، عن قائمة آخر مباريات ريال مدريد في موسم الدوري الإسباني، ضد ليغانيس، مساء الأحد.ويحل ريال مدريد ضيفًا على جاره ليغانيس على ملعب بوتاركي في الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني، بختام المسابقة التي حسم لقبها.وشهدت القائمة استدعاء 22 لاعبًا، ليس من بينهم ”بيل“ الذي خرج من حسابات زيدان في الفترة الأخيرة.ووفقًا لما ذكره الصحفي إيدو بيدال، عبر إذاعة ”أوندا ثيرو“، فإن ”غاريث بيل طلب من زيدان عدم استدعائه لمباراة ليغانيس، تمامًا مثل طلب جيمس رودريغيز من مدرب قبل عدة مباريات، وهذا هو السبب لعدم تواجد ”بيل“ في قائمة زيدان للمباراة المقبلة“.كما يتواصل غياب جيمس رودريغيز الذي طلب من زيدان استبعاده من القوائم الماضية طالما لن يعوّل عليه.فيما غاب كذلك إدين هازارد رغم مشاركته أساسيًا أمام فياريال قبل أيام في مباراة حسم الدوري.ويستمر غياب مارسيلو للإصابة، فيما يتواجد تيبو كورتوا رغم التقارير التي أشارت إلى عدم مشاركته في المباراة الأخيرة.قائمة ريال مدريد:حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييغو ألتوبيالدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – فيرلان مينديوكيل غاريث بيل يفسر تصرفات اللاعب الغريبة على دكة بدلاء ريال مدريدالوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون.الهجوم: كريم بنزيما – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – رودريغو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سر غياب غاريث بيل عن قائمة مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سر غياب غاريث بيل عن قائمة مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).