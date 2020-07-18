خبير امني: مناطق اطراف العاصمة خطرة وبعض الاطراف السياسية كانت تحمي الارهابيين

2020/07/18 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين الخبير الامني صفاء الأعسم، السبت، ان جميع المناطق المحيطة بالعاصمة تعتبر قلقة وخطرة، لافتا الى ان هناك جهات سياسية كانت تحمي الارهابيين قبل ظهور داعش الاجرامي.وقال الاعسم في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، ان “أحد أسباب عملية اغتيال القائد علي حميد الخزرجي في الطارمية شمال بغداد، هو استمرار عمليات التفتيش بالمناطق المحيطة […]

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