بقرتان مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب في نيجيريا

2020/07/18 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت السلطات في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا بتقديم بقرتين مقابل كل قطعة سلاح يتم إعادتها، في محاولة لوقف “الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية”.وقال حاكم زامفارا، بيلو ماتاوالي، “مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين”.وتم على مدار سنوات، استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل مسلحين من بينهم …

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