ذي قار.. إقالة أربعة مسؤولين بارزين وقبول استقالة رابع

2020/07/18 | 21:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، السبت، أوامر إدارية بإقالة أربعة مسؤولين بارزين وقبول استقالة رابع دون بيان الأسباب.

وجاءت في الإوامر الإدارية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه تقرر "إعفاء قحطان عدنان عنبر من إدارة مديرية بلدية الناصرية وكالة، وتكليف معاون المدير محمد عبد ليلو بشغل المنصب وكالة لحين تكليف مدير بالأصالة".

وكذلك قرر الوائلي "إعفاء مصطفى منعم صبار من إدارة مصفى ذي قار، وتكليف علي حميد يوسف بإدارة المصفاة وكالة لحين تكليف مدير بالأصالة".

وشملت الأوامر أيضاً، "إعفاء علي حسين خشان من إدارة فرع توزيع المنتوجات النفطية في ذي قار، وتكليف عقيل عبد العزيز عبد العالي بإدارة الفرع وكالة لحين تكليف مدير بالإصالة".

وقرر الوائلي كذلك إعفاء فرج ناهي تمار من إدارة مديرية زراعة ذي قار بالوكالة، وتكليف طالب صبر حريجة بإدارة المديرية بالوكالة.

وقرر الوائلي "قبول استقالة علي حسين غضبان من منصب قائممقام قضاء الناصرية"، حيث قدم غضبان استقالته للمحافظة استجابة لرغبة متظاهرين.

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