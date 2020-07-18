حد أشهر تطبيقات أندرويد يحصل على ميزات جديدة

2020/07/18 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن إدخال مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيق Android Launcher لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين.ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها التطبيق ميزة “الوضع” الداكن التي تقلل من استهلاك طاقة الهاتف، وتخفف من انبعاثات الأشعة الضارة للعين أثناء النظر إلى الشاشة في الظلام.كما أضيفت إلى التطبيق ميزة “الأخبار الشخصية” …

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