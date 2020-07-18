فيسبوك ينافس

2020/07/18 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن موقع التواصل العالمي ”فيسبوك“ عن إتاحة خاصية ”مشاركة الشاشة“، لمكالمات الفيديو الجماعية في تطبيقي ”الماسنجر“ و“الماسنجر رووم“، وهو ما يعد منافسًا لمكالمات ”سكايب“ وغيره من تطبيقات مكالمات الفيديو.وكانت ”نورا ميكيفا“ مديرة المنتجات في ماسنجر، أعلنت من خلال أحد المنشورات، عن وصول الميزة الجديدة، التي تتيح مشاركة محتوى شاشة هاتفك مع آخرين، أثناء إجراء دردشة فيديو فردية أو جماعية.وذكر موقع ”checkersaga“، أن ميزة مشاركة الشاشة في ماسنجر، تدعم محادثات لعدد يصل إلى 8 أشخاص، كما يدعم تطبيق ”ماسنجر رووم“ أيضًا ما يصل إلى 16مستخدمًا.ووفقًا للتقارير، يعمل ”فيسبوك“ على توسيع إمكانات هذه الأداة، وقريبًا سيحظى ”ماسنجر رووم“ بخاصية مشاركة الشاشة في المحادثات مع ما يصل إلى 50 شخصًا.وفي السياق، تُظهر الميزة الجديدة مدى ما يبذله عملاق التواصل الاجتماعي الشهير أيضًا من جهود لتعزيز تكامله مع تطبيقاته الأخرى، مثل: ”واتس أب“، و“إنستغرام“.يُشار إلى أن تطبيقات مكالمات الفيديو تمر بعصر ذهبي في الوقت الحالي، حيث شهدت نموًا كبيرًا خلال فترة حظر وباء فيروس كورونا، كما أبدت شركات كثيرة حرصها على التواصل من خلال العمل عن بعد.

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