2020/07/18 | 21:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، اليوم السبت، من لجوء البنك المركزي العراقي إلى سياسة التمويل بالتضخم عبر الإصدار النقدي، مبيناً أنها تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرر المالية النيابية: سياسة التمويل بالتضخم تضر بالدخول المحدودة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرر المالية النيابية: سياسة التمويل بالتضخم تضر بالدخول المحدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).