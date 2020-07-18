حرق منازل وقتل واصابة 5 اشخاص اثر نزاع على قطعة ارض حكومية بذي قار

2020/07/18 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قارافاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شخص واصابة 4 اخرين اثر نزاع عشائري في احدى مناطق الناصرية.وقال المصدر ان "نزاعاً عشائرياً نشب اثر مشاجرة على قطعة ارض تابعة للبلدية من اجل تحويلها الى موكب ادى إلى مقتل شخص واصابة 4 اخرين في حي المعدان بالناصرية".

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بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، السبت، 18 تموز، 2020، عن اخر تطورات الموقف بشأن ملاحقة منفذي حادثة اغتيال آمر اللواء 59 في الجيش العراقي، علي غيدان الخزرجي، يوم أمس في منطقة الطارمية شمال

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، السبت، 18 تموز، 2020، بالقبض على مجموعة هاجمت منزل قيادي بسرايا السلام وتسببت بمقتل ابنته في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "استخبارات قيادة سرايا السلام، وبالتنسيق مع مكتب مك

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، 18 تموز، 2020، ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المش

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