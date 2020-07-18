2020/07/18 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل: اكثر من 5 الاف باحث عن العمل حدثوا بياناتهم للحصول على القرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: اكثر من 5 الاف باحث عن العمل حدثوا بياناتهم للحصول على القرض) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: اكثر من 5 الاف باحث عن العمل حدثوا بياناتهم للحصول على القرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).