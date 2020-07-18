العراق.. الحشد الشعبي يطهر اطراف بحيرة حمرين

2020/07/18 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق قيام قوة من اللواء 110 بتطهير أطراف بحيرة حمرين الواقعة شمال شرق محافظة ديالى....

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