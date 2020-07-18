ثلاث دول اوروبية تدرس فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

2020/07/18 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفاد بيان مشترك لزعماء ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بأن هذه البلدان مستعدة لدراسة إمكانية فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا.وصدر البيان المشترك اليوم السبت عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأوضح البيان أن العقوبات المحتملة ستفرض على منتهكي الحظر برا، أو عبر البحر […]

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