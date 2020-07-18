2020/07/18 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ذي قار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : تغييرات ادارية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : تغييرات ادارية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق : تغييرات ادارية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).