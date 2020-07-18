المنافذ: ضبط11 حاوية محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة في منفذ ام قصر الشمالي

2020/07/18 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبطها بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، ضبط إحدى عشرة حاوية محملة بمواد كيماوية شديدة الخطورة، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

واوضحت الهيئة في بيان، انها تمكنت وإستناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق مع مكتب جهاز المخابرات الوطني، من ضبط الحاويات التي تبين بعد فتحها من قبل لجنة مشكلة بعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق، صحة المعلومات عن كونها محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها، وهي عبارة عن منظف خامات صناعي، مشيرة الى إعداد محضر ضبط من الجهات المعنية وختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق.

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