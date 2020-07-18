المعموري يستفهم من سلطة الطيران حول خسارة العراق مبالغ طائلة بعدد من الملفات

2020/07/18 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب برهان المعموري، سلطة الطيران المدني بتقديم توضيح حول بطبيعة تعامل السلطة مع عدد من الملفات.

ووجه المعموري سؤالا برلمانيا عبر وثيقة موجهة لرئيس سلطة الطيران المدني،تضمن الاستعلام عن إجراءات سلطة الطيران المدني، حول حقيقة خسارة أكثر من اثنين مليار دولار سنوياً، نتيجة عدم السيطرة على حصة العراق من المسافرين، وأسباب ذهاب تلك الأموال للنواقل الأجنبية مع حاجة البلاد الماسة إلى تعزيز الايرادات لدعم خزينة الدولة، اضافة الى الاستفهام بشأن أسباب عدم رفع الحضر الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية، على خلفية قضايا كثيرة تتعلق بالسلامة، متسائلاً عن اسباب الفشل بهذا الملف، والذي أدى الى خسارة كبيرة نتيجة ايقاف الخطوط، والتعاقد مع ناقل من خارج العراق لكي يسمح له بدخول أوروبا.

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