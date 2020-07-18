الوائلي والشمري يطلعان على اجراءات فرض هيبة الدولة وايقاف الهدر بمنفذ الشيب الحدودي

2020/07/18 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وذكرت هيئة المنافذ في بيان لها، ان الوائلي والشمري اجتمعا بقيادة المنفذ الحدودي، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال الإسناد، تمهيدا لوصول قوة أمنية ساندة تعمل على حماية المنفذ الحدودي من التدخلات الخارجية، وتأمين الطريق الرابط بين المنفذ ومركز المدينة، بهدف قطع دابر محاولات التجاوز على الحرم الكمركي ومحاربة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، مبينة ان الزيارة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتضمنة فرض إجراءات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة والحفاظ على إيراداتها من الهدر والتجاوز.

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