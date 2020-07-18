7 محاصيل زراعية في ديالى جاهزة للتصدير بسبب الفائض

2020/07/18 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، وجود 7 محاصيل زراعية جاهزة للتصدير بسبب الفائض الكبير بالانتاج.وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ديالى تشهد وفرة كبيرة في الانتاج الزراعي لـ7 محاصيل ابرزها الطماطة والخيار والباذنجان”، لافتا الى ان “وفرة الانتاج يرافقه تدفق المستورد بشكل غير […]

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