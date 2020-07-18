2020/07/18 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض، اليوم السبت، ان ٥ الاف و ٥٧٦ من الباحثين عن العمل، حدثوا بياناتهم ممن كانوا مسجلين للحصول على القرض للمدة من ١٥-٢- ٢٠١٨ ولغاية ١٥-٣-٢٠١٨.وقال باهض في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “٥ الاف و ٥٧٦ من الباحثين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من خمسة الاف باحث عن العمل يحدثون بياناتهم للحصول على القرض وكالة تقدم الاخبارية.

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