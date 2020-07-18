2020/07/18 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل توزّع علاجاً روسياً لكورونا بـتصنيع محلي بابل – محمد حمزة الجبوري جهزت دائرة صحة بابل، مؤسساتها بعلاجات فايروس كورونا من بينها العلاج الروسي بتصنيع محلي، مشيرةً إلى أن العلاجات ستُوزَع بين جميع المصابين في المحافظة.وقال إعلام الدائرة في بيان امس إنه تم (تجهيز مؤسساتنا الصحية هذا اليوم بعلاجات فايروس كورونا اكتميرا […]

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