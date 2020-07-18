“شباب صغار” لا علاقة لهم بعالم الجريمة نفذوا عملية قرصنة تويتر

2020/07/18 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت شركة تويتر في بيان نشر في المدوّنة التابعة لها، اليوم، السبت، إنها تعتقد أن مجموعة القراصنة التي قرصنت حسابات شخصيات عالمية وشركات كبيرة سابقاً، قامت بذلك عن طريق “استهداف موظفين في تويتر”.وأضافت الشركة في بيان “أن عملية الاستهداف تمّت عن طريق التلاعب بأشخاص يقومون بأعمال معيّنة من أجل الحصول على معلومات سرية”.وجاء […]

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