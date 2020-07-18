2020/07/18 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية عن مواصفات قطارها الجديد “قطار المستقبل” الذي سيدخل الخدمة قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا في 2024.ومن المتوقع أن تكون القطارات فائقة السرعة المصممة حديثًا في الخدمة بحلول يونيو 2024 ويعتبر قطار المستقبل قطارا مجهزا بوسائل حديثة وتكنولوجية فائقة فضلا عن شساعة مركباته وحفاظه على البيئة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تكشف عن تصاميم “قطار المستقبل” فائق السرعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تكشف عن تصاميم “قطار المستقبل” فائق السرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).