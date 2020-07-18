محافظة عراقية تحذف جملة في إعلان يخص “الأفيفافير”.. مؤشر إضافي يجعل تعامل الصحة مع العلاج الروسي “لغزًا” غير مفهوم!

2020/07/18 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال لغز العلاج الروسي، وتصنيعه في العراق، يثير علامات استفهام كبيرة وغير مفهومة، في إشارات توحي إلى أن الوزارة تتعمد “إخفاء” وعدم التصريح بتصنيع العلاج الروسي محليًا واعتماده.فبعد خروج وزير الصحة حسن التميمي في وقت سابق واطلق البشرى بتصنيع العلاج الروسي في العراق، وما صاحب الاعلان من لغط حول التعاقد […]

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