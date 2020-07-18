صحة الرصافة توجه بتوفير الاوكسجين بشكل مستمر لمستشفى في مدينة الصدر

2020/07/18 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادفقد مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، السبت، المرضى المصابين في مستشفى الامام علي(عليه السلام) للوقوف على اوضاعهم الصحية، موجها بتوفير الاوكسجين بشكل مستمر وبما يفوق حاجة المستشفى .وذكر بيان لوزارة الصحة ان " الساعدي اجرى جولة في اروقة المستشفى شملت جميع الردهات والاقسام وردهة العزل والعناية المركزة التقى خلالها بالمرضى الراقدين للوقوف على اوضاعهم الصحية ومراحل علاجهم".واكد الساعدي بحسب البيان "على ضرورة بذل كافة الجهود لمساعدة المرضى والاهتمام بهم ومتابعة وضعهم الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية"، مشددا على "ضرورة توفير اوكسجين بشكل دائم من خلال الاوكسجين المركزي والقناني وتوفير خزين احتياطي كبير من القناني يفوق حاجة المستشفى".وجدد "حرص الدائرة على تقديم افضل الخدمات الصحية لمرضى وتقديم كافة الدعم للمؤسسات الصحية وهي تواجه كورونا".

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