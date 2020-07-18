الاتحاد العراقي لكرة الطائرة يلغي العقوبات بحق الاندية واللاعبين

2020/07/18 | 22:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقد الأتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة أجتماعاً موسعاً لأعضائهِ عبر الدائرة الألكترونية لمناقشة وأقرار جملة من القرارات التي تخص مستقبل اللعبة وخرج الأتحاد من أجتماعهِ بما يلي :1- الألتزام والتقييد بالتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة2- الغاء العقوبات الصادرة بحق الأندية واللاعبين والمدربين وأطفاء كافة المستحقات المالية ألتي بذمتهم3- تأسيس مراكز تدريبية للكرة الطائرة في بغداد وعموم المحافظات للتولدات 2005 فما فوق بأشراف الأتحاد المركزي والأتحادات الفرعية للمحافظات وسوف يقوم الاتحاد بنشر تعليمات بذلك في وقتً لاحق4- تنطلق تصفيات بطولة أندية العراق للدرجة الأولى في الفترة المحددة من 22-9-2020 ولغاية 27-9-2020 في اربع مناطق ويترشح فريقيين من كل منطقة لتتبارى الأندية المتأهلة فيما بينها في مكان وموعد يحدد لاحقاً5- تنطلق مباريات أندية العراق للناشئين تولد 2003 فما فوق في اربع مناطق ويترشح فريقيين من كل منطقة لتتبارى فيما بينها في مكان وموعد يحدد لاحقاً وتكون مشاركة فرق أندية الدوري الممتاز ألزامية6- تنطلق مباريات دوري أندية العراق للدرجة الممتازة بتاريخ 19-11-2020 بمشاركة لاعبين (( اثنان )) تولد 2001 أو 2002 )) ويكون البديل 2003 فما فوق حصراًإنتهى

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