مجموعة العشرين تدرس تمديد مبادرة تعليق الديون للدول الفقيرة

2020/07/18 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم السبت، أن 42 دولة تقدمت لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون؛ وأن المجموعة ستدرس تمديد مبادرة تجميد الديون لما بعد 2020.

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