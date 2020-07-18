المالية النيابية تحذر من سياسة التمويل عبر الاصدار النقدي

2020/07/18 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذرت اللجنة المالية النيابية، السبت، من لجوء البنك المركزي العراقي إلى سياسة التمويل بالتضخم عبر الإصدار النقدي، مبينة أنها تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “هناك فرقا بين طباعة العملة والإصدار النقدي الجديد، لأن الطباعة عمل مستمر من قبل البنك […]

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