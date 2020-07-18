سياحة كردستان تعلق على امكانية اعادة فتح المصايف والحدائق امام السياح من الوسط والجنوب

2020/07/18 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أكد المتحدث باسم هيأة السياحة باقليم كردستان نادر روستي، السبت (18 تموز 2020)، أن قضية عودة افتتاح المصايف والحدائق العامة رغم وجود خطر فيروس كورونا خيار متروك للحكومة المحلية في الاقليم. وقال روستي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "هيأة السياحة تواصل الاهتمام والاعتناء بالأماكن السياحية وهي مفتوحة بأغلب المناطق ولكن فيما يخص السماح بدخول السياح من محافظات الوسط والجنوب فأن الأمر متروك للحكومة المحلية وتقديراتها للوضع الصحي".وأضاف أن "السياحة الداخلية الآن موجودة في الاقليم ولكن بصورة محدودة جدا وفي حال تحسن الوضع الصحي فقد يسمح بفتح الأماكن السياحية ودخول العوائل بشروط صحية سيتم تطبيقها من العاملين بالقطاع السياحي".وأشار روستي إلى أن "هيأة السياحة تقوم وبشكل يومي بحملات توعية وتعقيم وتعفير للأماكن السياحية ونحن من جانبنا لدينا الاستعداد الكامل لاستقبال السياح خاصة في ظل الخسائر الكبيرة والتي تقدر بمليارات الدنانير التي تعرض لها القطاع نتيجة انتشار فيروس كورونا".وتراجعت محافظة أربيل اليوم عن قراراها السابق بالسماح بدخول المدينة عبر إجراء الفحص بكورونا داخل سيطرات المدينة على نفقة المسافرين.

وقال نائب محافظ أربيل هيمن قادر في تصريح صحفي ان التراجع جاء بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

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بغداد اليوم- بغداد

أشاد أنتوني فاوتشي، مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والمستشار الصحي في البيت الأبيض بولاية نيويورك لطريقة مواجهتها لفيروس كورونا، قائلا إن الولاية استجابت "بشكل صحيح" للسيطرة على تفشي المرض.

وقال فا

بغداد اليوم - ذي قار

قبل محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، استقالة قائممقام الناصرية علي حسن غضبان.

واصدر محافظ ذي قار قراراً بتكليف المهندس علي حميد يوسف بادارة مصفى ذي قار والمهندس محمد عبد ليلو مديرا لبلدية الناصرية.

وقرر المحافظ كذل

بغداد اليوم - بغداد

أوضح السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي، السبت (18 تموز 2020)، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد يوم غد.

وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن زيارة ظريف للعراق ل

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