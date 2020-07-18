الجزائر تتوقع خسائر بـ 272 مليون دولار لشركة الطيران الوطنية

2020/07/18 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت الحكومة الجزائرية، السبت، إنها تتوقع أن تبلغ خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بسبب جائحة فيروس كورونا، 272 مليون دولار.وأضافت الحكومة أن جميع القطاعات الأخرى منيت بخسائر بسبب القيود المفروضة على الحركة وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الخارجية والداخلية في […]

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