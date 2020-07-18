2020/07/18 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف عارض جديد لكورونا يظهر في الفم قبل الأعراض الرئيسية للمرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف عارض جديد لكورونا يظهر في الفم قبل الأعراض الرئيسية للمرض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف عارض جديد لكورونا يظهر في الفم قبل الأعراض الرئيسية للمرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).