هل شرب المياه الغازية يضر بالصحة؟

2020/07/18 | 22:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تدور الكثير من الأساطير والخرافات حول المياه الغازية، والأكثر شعبية أنها تضر بالصحة.ووفقا لموقع “رامبلر”، فبعض الأشخاص يعتقدون أن المياه الغازية لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، حيث لا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والأمعاء شرب هذا النوع من المياه، لأن ثاني أكسيد الكربون يهيج الغشاء المخاطي.علاوة على […]

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