ديالى تتجهز لتصدير 7 محاصيل زراعية بسبب الفائض

2020/07/18 | 22:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، وجود 7 محاصيل زراعية جاهزة للتصدير بسبب الفائض الكبير بالانتاج.وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس التميمي، ان “ديالى تشهد وفرة كبيرة في الانتاج الزراعي لـ7 محاصيل ابرزها الطماطة والخيار والباذنجان”، لافتا الى ان “وفرة الانتاج يرافقه تدفق المستورد بشكل غير قانوني دفع الاسعار الى الانهيار وتكبد الفلاحيين خسائر كبيرة خلال الاشهر الماضية”.واضاف، ان “ديالى مستعدة لتصدير كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية الى اي دولة بسبب وفرة الانتاج”، مؤكدا ان “التصدير ربما يشكل طوق نجاة لانقاذ الفلاحيين من انهيار الاسعار وتصدير الفائض الى بقية الدولة ما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة الايرادات المالية ويخلق هامش ربجي يعين الفلاحيين على الاستمرار في مهنة الزراعة”.وشهدت ديالى انهيار في اسعار المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي بسبب تدفق المحاصيل المستوردة بشكل غير قانوني من اقليم كردستان.

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