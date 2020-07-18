2020/07/18 | 22:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض ان(٥٥٧٦) من الباحثين عن العمل حدثوا بياناتهم ممن كانوا مسجلين للحصول على القرض للمدة من ١٥-٢-٢٠١٨ ولغاية ١٥-٣-٢٠١٨.وقال في بيان : سيتم في الأيام القادمة إطلاق الدفعة(28) لمن حدَّثوا بياناتهم، مؤكدا :" ان باب التقديم على القروض مغلق في الوقت الحالي، وسيتم الاعلان في حال فتح باب التقديم عن طريق الاستمارة الالكترونية في موقع الوزارة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل : قرب اطلاق وجبة القروض الـ(28) للعاطلين ممن حدثوا بياناتهم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل : قرب اطلاق وجبة القروض الـ(28) للعاطلين ممن حدثوا بياناتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).