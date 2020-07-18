العمليات المشتركة تعلن اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد امر اللواء في الطارمية

2020/07/18 | 22:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن المتحدث باسم قيادة عمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت، اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي علي الخزرجي.وقال الخفاجي، تصريح متلفز، إنه "لا توجد مشكلة او تقصير من قبل القوات الأمنية بتأمين قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد"، مبينا أن "ضغط العمليات الأمنية شمال وغرب العراق جعل العصابات الإرهابية قلقة ولا يوجد مكان آمن لها".وأردف، أن "القوات الأمنية تملك زمام المبادرة ولا يوجد أي شيء عصي عليها بمحاربة العصابات الإرهابية"، لافتا إلى أنه "تم اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي علي الخزرجي".وأشار الخفاجي، إلى أن "العصابات الإرهابية تحاول بين الحين والآخر القيام بعمليات إجرامية في بعض المناطق".وأكمل المتحدث باسم العمليات المشتركة، ان "الحشد الشعبي استطاع تدمير عشرات المضافات لداعش وقتل العديد من الارهابيين في حوض حمرين".ِ

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