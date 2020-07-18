تساؤلات وغموض… وفاة 8 مشايخ في سوريا بأسبوع واحد بعد زيارتهم قبر حافظ الاسد!

2020/07/18 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توفي عدد من مشايخ وعلماء دين في سوريا، بشكل متتال خلال اسبوع واحد، في ظروف غامضة، بينما ثبتت اصابة بعضهم بفيروس كورونا، وذلك عقب زيارة لمرقد حافظ الاسد.وأثار الموت السريع لعدد من المشايخ في دمشق خلال أسبوع العديد من التساؤلات، فيما رجح البعض بقتلهم.الصحفي السوري أيمن بعد النور كتب […]

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