برشلونة يضحي بكوتينيو لضم لاعب أرسنال

2020/07/18 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب النادي الكتالوني في ضم لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي جندوزي، وذلك لدعم صفوف فريقه في الموسم المقبل.

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