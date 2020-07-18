2020/07/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بالوثيقة..



محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).