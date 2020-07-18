2020/07/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
بالوثيقة..
محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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