درجال يؤكد سعي الحكومة لإحتضان خليجي 25 بالبصرة

2020/07/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم السبت، عن سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل.





وقال درجال في حديث لصحيفة " فوتبول" إن:" الحكومة العراقية تولي اهتماماً منقطع النظير لاستضافة الحدث الخليجي المهم على أرض العراق ، ونعرف جيداً ما أهمية هذه البطولة بالنسبة للخليجيين عموماً وللعراقيين خصوصاً ، فالبطولة تمثل أرثاً حقيقياً لأبناء المنطقة ، نسعى جاهدين ليكون خليجي 25 في البصرة بعد سنوات طويلة من إقامتها في العراق الذي أستضاف البطولة للمرة الأولى عام 1979".

وأضاف :" قرار رؤساء الاتحادات الخليجية بإسناد البطولة للعراق في اجتماع الدوحة كان مفرحاً للغاية ، الجميع يعرف مدى محبة وشغف جميع العراقيين باحتضان البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم ، نتطلع باعتزاز لاستضافة أشقائنا في دول الخليج بكل محبة ووفاء ، لنبرهن لهم مدى الحب الذي يكنه أبناء الرافدين لأخوتهم في دول الخليج كافة".

وبشأن جاهزية البصرة من حيث المنشآت الرياضية والبنى التحتية أكد درجال :" المدينة تملك منشآت وملاعب على أعلى مستوى ، لدينا ملعب جذع النخلة 65 الف متفرج ، ولدينا ملعب الفيحاء 10 آلاف متفرج ، وسيكون ملعب الميناء الأولمبي 30 الف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة".

وتابع :" نتحرى بشوق كبير لمجيء موعد إقامة خليجي 25 في البصرة ، ومتاكدون تماما أن البطولة ستكون واحدة من أنجح البطولات على مدى تاريخها ، سيرى العالم بإكمله محبة العراقيين لكرة القدم ، وأجزم أن كل مباريات البطولة ستحظى باهتمام جماهيري غفير تملىء مدرجات ملاعب البصرة".

وبين :" نتعهد بتوفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح البطولة ، وستكون البصرة جاهزة من النواحي الإدارية والأمنية والتنظيمية وفي أعلى المستويات ، سنعمل على أن يكون خليجي 25 حديث كل الأوساط الإعلامية الخليجية والعربية وحتى العالمية".





وأشار :" مرحباً بجميع الأشقاء في عراق المحبة والنقاء ، مرحبا بكل أخوتنا وأحبائنا في دول الخليج ببلدهم العراق ، ستمثل استضافة البصرة للبطولة عرساً كروياً خليجياً مميزاً ، وسيرى الجميع مدى الاهتمام والحفاوة البالغة ، ومدى المحبة التي يكنها العراقيين لأخوتهم ، العراق بلد الخير والبصرة هي أم الخير ، وأهلاً بالجميع في مدينة السياب ، مدينة الكرم والطيبة والاخوة".

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