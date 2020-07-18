2020/07/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية، إياكترينا ألكسندروفسكايا، البالغة من العمر 20 سنة على الانتحار، اليوم السبت،( 18 تموز 2020)، في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن:" الحادثة أقرب إلى الانتحار، وجاري التحقيق في الأمر، حيث تركت بطلة العالم للتزحلق على الجليد، رسالة تحتوي على كلمة "أحبك"، كما أكد شريكها وندسور لوكالة "سبوتنيك" وفاة ألكسندروفسكايا، وقال "لقد علمت بالأمر من أحد أفراد عائلتها".

يشار إلى أن ألكسندروفسكايا كانت تقدم عروض التزحلق على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي.



وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، وحصدت في عام 2017 بطولة العالم للناشئين للتزحلق على الجليد.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم السبت، عن سعي الحكومة الحثيث لإقامة خليجي 25 في البصرة والمؤمل أجرائها في شهر كانون الأول من العام المقبل.





وقال درجال في حديث لصحيفة " فوتبول" إن:" الحكو

بغداد اليوم - متابعة

يستعد نادي ريال مدريد، مساء غد الأحد، لملاقاة منافسه ليجانيس، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد توج منذ أيام قليلة بالليغا الإسبانية، قبل جولة

بغداد اليوم/ متابعة

إحتل ناديا اربيل والقوية الجوية من العراق المركزين (23 و24) على اندية غرب آسيا، بحسب تصنيف موقع ( opta) المتخصص بالاحصاءات .

وجاء التصنيف بحسب مشاركة الناديين من 2002 الى 2019 في النشاطات القارية ، وجاء التصنيف من بين 171 نا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتحار بطلة العالم للتزحلق على الجليد في موسكو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتحار بطلة العالم للتزحلق على الجليد في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).