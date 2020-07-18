عن مفاهيم إشكاليات المسألة القومية - عبدالله تركماني

2020/07/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني تبدو أهمية إعادة صياغة المفاهيم النظرية وبفصل المعرفة عن السياسة، وتمييز الثقافة، الموجَّهة إلى حقل أوسع بكثير من السياسة بمعناها التحزّبي الضيق، عن السياسة.



ولعل اتخاذنا هذه المسافة النقدية من السياسة يساعدنا على المساهمة في الغربلة الثقافية المطلوبة لـ " إعادة تأسيس المشروع السياسي على أقدام قادرة على النهوض " (1).



وفي سياق ذلك يبدو التساؤل مشروعا عن موقع الحداثة في كل من مشروعي التيارين القومي ......





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