تصريح رسمي: ولي عهد الكويت يتسلم صلاحيات تعود للأمير بعد دخوله المستشفى

2020/07/18 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت-(أ ف ب) – أعلنت الكويت السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.ويبلغ أمير الكويت، الدولة النفطية الثرية في الخليج، 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام المنصرم.ونقلت الوكالة عن وزر شؤون الدوان الأمري الشخ […]

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