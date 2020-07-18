قتيل بانفجارين في دمشق عشية انتخابات مجلس الشعب 

2020/07/18 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-=(أ ف ب) – قتل شخص واصيب آخر بانفجارين في دمشق السبت، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، وذلك عشية ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.واشارت سانا الى “استشهاد شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق”.وافاد مراسل سانا […]

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