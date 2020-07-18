أزمة تعصف بأصحاب شركات الطيران العالمية

2020/07/18 | 22:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ضربت أزمة فيروس كورونا أصحاب المال والأعمال حول العالم، وأدت إلى توقف الحياة مؤقتا الذي طال مناطق جغرافية واسعة حول العالم.ومن أبرز الصناعات التي تضررت بسبب “كوفيد-19” صناعة الطيران التي لم يكن لديها خيار سوى إيقاف عملياتها وخدماتها وأساطيلها واسعة الانتشار منذ أكثر من أربعة أشهر، وتسببت الأزمة في اتخاذ إجراءات مالية […]

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