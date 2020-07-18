2020/07/18 | 23:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..محافظ ذي قار يرشح 3 اسماء لتولي منصب مدير صحة المحافظة المركز الخبري الوطني.

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