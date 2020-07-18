2020/07/18 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت، اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي علي الخزرجي.وقال الخفاجي، تصريح متلفز، إنه “لا توجد مشكلة او تقصير من قبل القوات الأمنية بتأمين قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد”، مبينا أن “ضغط العمليات الأمنية شمال وغرب العراق جعل العصابات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: اعتقال بعض المتورطين بعملية استشهاد امر اللواء في الطارمية المركز الخبري الوطني.

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