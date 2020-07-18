الكاظمي يهنئ الصابئة بمناسبة العيد الكبير

2020/07/18 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ابناء الصابئة المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير.

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