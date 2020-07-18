صحة ذي قار تعلن وصول كميات من الادوية الخاصة بعلاج كورونا

2020/07/18 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن وصول كميات من الأدوية الخاصة بعلاج جائحة كورونا والمخصصة من وزارة الصحة ، واكد مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور حسين حمدان الكنزاوي أن هذه الأدوية تضم مادتي ( الاكتمرا والكالترا ) والتي تعتبر من الأدوية الشحيحة والضرورية في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا والتي ستساهم بشكل كبير في علاج المصابين وتحسن حالتهم الصحية.



وأثنى الكنزاوي على جهود الوزارة في دعم الدائرة متمثلة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور حسن التميمي ومتابعته المستمرة واليومية و المتواصلة الى دائرة صحة ذي قار.

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