2020/07/18 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول العيد الكبير، متمنين أن يُعاد عليكم وعلى أبناء شعبنا كافة بالخير والبركة والسلام.



وكل عام وانتم بخير".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، امجد العقابي، اليوم السبت، عن ابرز التفاصيل في ملف الربط الخليجي للطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان مدة انجاز هذا المشروع لا تتجاوز سنة ونصف.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)، إن "الربط الخليجي للطاقة

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، على ضرورة اعتماد ثلاثة ادوات لمنع التهريب في المنافذ الحدودية واحكام قبضة الدولة عليها.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "ايرادات المنافذ الح

بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو لجلنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، السبت، 18 تموز، 2020، عن امتلاك قادة بتنظيم داعش بساتين كبيرة في الطارمية شمالي بغداد.

وقال صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " تنظيم داعش سواء قادته او مسلحيه يمتلكون بسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يهنئ الصابئة المندائيين بالعيد الكبير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يهنئ الصابئة المندائيين بالعيد الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).