ماذا فعل الجندي السابق في الحرب العالمية لينال لقب” سير” من ملكة بريطانيا؟

2020/07/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وندزر (المملكة المتحدة)-(أ ف ب) – منحت الملكة إليزابيث الثانية لقب “سير” للجندي السابق في الحرب العالمية الثانية توم مور الذي أصبح بطلا قوميا خلال مرحلة العزل في بريطانيا بجمعه الملايين للطواقم الطبية التي تكافح مرض كوفيد-19.وجمع الكابتن توم مور البالغ مئة عام حوالى 33 مليون جنيه استرليني (41,3 مليون دولار) من خلال […]

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